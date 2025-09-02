Comienza proceso para eliminar el impuesto sobre herencias en Guatemala

-

Una nueva ley que empieza a avanzar en el Congreso cambiaría el régimen tributario del país.

El Congreso de la República ha iniciado el proceso para eliminar un impuesto que se creó cuando el papá de Bernardo Arévalo era presidente de Guatemala.

Se trata del Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, contenido en el Decreto 431, el cual deben pagar todas personas que heredan un bien, sea una casa o terreno, por ejemplo.

En la sesión plenaria de este martes 2 de septiembre, la propuesta avanzó en su primera lectura, por lo cual queda a dos debates de convertirse en ley y derogar la norma que se creó en 1947, cuando Juan José Arévalo gobernaba el país.

El impulsor del proyecto es el diputado Cristian Álvarez, quien en diversas ocasiones ha hecho ver que el objetivo es apoyar a "aquellas personas que han logrado construir un patrimonio y lo quieren heredar de una manera legal, ordenada y, sobre todo, con la garantía de protección de los derechos de propiedad para quien va a recibir el inmueble".

Con este artículo, dejaría de existir en el país el impuesto de herencias, legados y donaciones. (Fuente: Dictamen de la iniciativa de ley 6376)

Sin impacto para el fisco

Cuando se emitió el dictamen de la iniciativa, el entonces presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, indicó que se hicieron las consultas respectivas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y se determinó que la eliminación del impuesto no tendría mayores afectaciones para el Estado.

Según indicó, lo que se capta actualmente con ese tributo representa el 0.4% de la recaudación fiscal, es decir, unos Q40 millones.