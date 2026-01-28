El aventurero que propone que Tikal sea parte de las siete maravillas del mundo

-

Camilo Duque, uno de los creadores de contenido de viajes más reconocidos en Colombia, propone que Tikal sea una de las siete maravillas del mundo.

El visitante comentó que luego de conocer las siete maravillas del mundo, dos de ellas no ameritan el título, por ello cambiaría ese listado, agregando a 2 lugares que, a su parecer, le robaron el aliento, entre ellas, el Parque Nacional, ubicado en la Biosfera Maya guatemalteca.

"Las siete maravillas son una estafa y esta, que es una de las siete, lo confirma" inició en un clip. "En este video les voy a decir qué dos maravillas sacaría y qué dos maravillas metería en la lista", expresó.

Camilo dijo que el Top 7, es un error debido a que se realizó por votación y obviamente los países con mayor población iban a tener más posibilidades de que su monumento fuera nombrado, por ello sacaría las construcciones ubicadas en Brasil y en México.

"Yo sé, en México me van a odiar pero literal, disfruté mucho más Tikal en Guatemala, que en Chichén Itzá, sí es espectacular y me gustó demasiado pero Tikal me transportó a otro mundo y definitivamente, la que sacaría de la lista también es el Cristo Redentor y metería al complejo religioso más grande del planeta: Angkor Wat en Cambodia".

"Me duele sacar a Chichén Itzá para meter a Tikal pero a mi me llenó muchísimo más", concluyó.

Camilo Duque

El colombiano dejó una vida laboral estable, tras ocho años en una oficina para seguir su inquietud interna de conocer el mundo. Su trabajo ahora se desarrolla entre montañas, las playas y ciudades, transformando paisajes en historias.

