Equipo de e-sports busca un cupo para Guatemala en la Overwatch World Cup

La selección de Guatemala compite en la Conference Cup AMER de la Overwatch World Cup 2026, buscando asegurar uno de los tres cupos hacia el mundial de este videojuego. Con un equipo renovado y mejoras estratégicas, el talento nacional brilla en los e-sports.

Guatemala competirá mañana en la Conference Cup de la región AMER de la Overwatch World Cup (OWWC) 2026, torneo clasificatorio que se disputará en línea a través de la plataforma FACEIT y será transmitido por Twitch y YouTube en la cuenta de OW Esports.

Esto con el objetivo de obtener uno de los tres cupos disponibles para América y asegurar un lugar entre los 30 equipos que disputarán el mundial del popular videojuego de disparos en primera persona.

Carlos Rodríguez es el asesor del equipo guatemalteco y guía estratégico del grupo. (Foto: Cortesía)

La Overwatch World Cup 2026 reunirá a 30 selecciones: 19 equipos invitados y 11 que obtendrán su clasificación mediante las Conference Cups.

En el caso de América, los equipos comodines competirán por tres plazas que les permitirán avanzar a las clasificatorias en línea del verano. El torneo forma parte del nuevo formato competitivo del campeonato mundial del videojuego, que reúne a jugadores de distintas regiones y países.

Rafael Barrientos integra el equipo guatemalteco y se encarga de la comunicación del grupo. (Foto: Cortesía)

Representantes

El equipo guatemalteco que competirá en la Conference Cup rumbo a la Overwatch World Cup 2026 está integrado por jugadores y personal administrativo que han trabajado en conjunto para fortalecer su nivel competitivo y representar al país en el escenario internacional de los e-sports.

Ellos son: Tristan Becker, Byron Coc, Ricardo Cruz, George Balderas, Pedro Payes, Vinicio Grazioso y Leo López.

La estructura administrativa del equipo está conformada por Diego Morales, quien se desempeña como General Manager y responsable de la gestión del equipo. Carlos Rodríguez, asesor y guía estratégico dentro y fuera del juego, quien además participó en los primeros torneos organizados en Guatemala desde los inicios del videojuego, así como Rafael Barrientos, Social Lead, encargado de la comunicación y proyección del equipo.

Pedro Payes es jugador del equipo guatemalteco de Overwatch. (Foto: Cortesía)

Los jugadores explican que el grupo ha evolucionado desde su participación en 2023. Desde entonces, han fortalecido su preparación y consolidado un equipo más estructurado con entrenamiento táctico y apoyo de un entrenador, algo con lo que no contaban en esa ocasión.

En un juego tan dinámico, la comunicación entre los integrantes del equipo es un factor determinante, ya que un error puede marcar la diferencia durante la partida. Por ello, los jugadores trabajan bajo una metodología basada en la comunicación constante entre todos los miembros. "...Caos organizado, todos hablan y todos escuchan", explicó Carlos Rodríguez.

Ricardo Cruz, “Richie”, jugador DPS del equipo guatemalteco y Top 500 de América. (Foto: Cortesía)

Lo que se sabe

Overwatch es un videojuego shooter ambientado en un mundo futurista donde los héroes, provenientes de varias partes del planeta, se enfrentan utilizando tecnología avanzada, habilidades especiales y armas únicas. El juego combina acción rápida con escenarios de ciencia ficción y personajes con estilos y poderes diferentes.

Comunidad gamer

El equipo también busca motivar a la comunidad gamer del país. Para Ricardo Cruz, es importante demostrar que en Guatemala existe talento competitivo, mientras que Rodríguez invita a padres y jóvenes a informarse más sobre los e-sports y reconocerlos como un espacio donde también se pueden desarrollar habilidades y oportunidades.

Por su parte, Morales destaca que este tipo de competencias requiere rapidez mental, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Leo López, “Marleo”, forma parte de la línea Support del equipo nacional. (Foto: Cortesía)

Transmisión

Los encuentros comenzarán a transmitirse hoy a partir de las 16:00, y continuarán mañana y el domingo desde las 12:00 horas, en las plataformas oficiales de OW Esports.

Para el equipo nacional, la competencia representa una oportunidad de demostrar el crecimiento del talento guatemalteco en los deportes electrónicos y avanzar hacia el escenario mundial.