"The Washington Post" viraliza la pizza hecha en el volcán Pacaya

El medio estadounidense "The Washington Post" destacó la pizza cocinada en plena lava del volcán de Pacaya por el chef Mario David García, haciéndose viral.
OTRAS NOTICIAS: Revista People viraliza a pareja que hace caminata a volcán en Guatemala por su boda
El chef Mario García usa las rocas calientes del Pacaya para cocinar la pizza más famosa y buscada por los turistas de diferentes lugares del mundo.
En un video mostraron el proceso que lleva un largo trabajo detrás, ya que para subir los ingredientes necesarios y preparar el lugar para la comodidad de los comensales, se necesita una gran planeación.
RECUERDA: Guatemalteco prepara pizzas al calor del Volcán de Pacaya
Mario David coloca los ingredientes en la masa que hace de cero, y luego deja la bandeja sobre las rocas previamente elegidas y la magia comienza, todo se cocina de manera natural.
La original pizza es la más buscada por quienes desean una experiencia culinaria al límite, luego de subir a la cima.
MIRA EL VIDEO: