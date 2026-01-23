Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"The Washington Post" viraliza la pizza hecha en el volcán Pacaya

  • Por Selene Mejía
23 de enero de 2026, 10:28
El medio estadounidense escribió la historia de Mario David García. (Fotos: THe Washington Post)

El medio estadounidense escribió la historia de Mario David García. (Fotos: THe Washington Post)

El medio estadounidense "The Washington Post" destacó la pizza cocinada en plena lava del volcán de Pacaya por el chef Mario David García, haciéndose viral. 

OTRAS NOTICIAS: Revista People viraliza a pareja que hace caminata a volcán en Guatemala por su boda

El chef Mario García usa las rocas calientes del Pacaya para cocinar la pizza más famosa y buscada por los turistas de diferentes lugares del mundo. 

En un video mostraron el proceso que lleva un largo trabajo detrás, ya que para subir los ingredientes necesarios y preparar el lugar para la comodidad de los comensales, se necesita una gran planeación. 

RECUERDA: Guatemalteco prepara pizzas al calor del Volcán de Pacaya

Mario David coloca los ingredientes en la masa que hace de cero, y luego deja la bandeja sobre las rocas previamente elegidas y la magia comienza, todo se cocina de manera natural. 

La original pizza es la más buscada por quienes desean una experiencia culinaria al límite, luego de subir a la cima. 

MIRA EL VIDEO:


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar