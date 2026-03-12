Vehículo se salta el arriate para dar vuelta en U en medio del periférico (Video)

El automóvil se cruzó el arriate central para poder cruzar al carril en dirección contraria.
Un video publicado por una automovilista se ha hecho viral en redes sociales ya que captó el momento preciso en el que un vehículo particular maniobra en medio del periférico para poder incorporarse a la dirección contraria en la que transitaba.
En el video se puede observar que el vehículo color beige está sobre el arriate central en espera de tener un espacio para poder girar en "U" e incorporarse al carril contrario, tras unos segundos de espera, acelera a toda prisa y se va del lugar.
Al parecer el hecho se registró en la salida de zona 3, en cercanías del Puente del Incienso.
Mira el video: