Avión se declara en emergencia previo a aterrizar en el Aeropuerto La Aurora

El avión venía de Miami cuando presentó problemas en pleno vuelo.

Un avión con 161 personas a bordo, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró en emergencia debido a inconvenientes en las Superficies de Vuelo, es decir en los dispositivos que componen el ala del avión como flats, slots y spoilers.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) compartió a través de un comunicado que de inmediato se activó el Plan de Emergencia del aeropuerto, lo que permitió una efectiva coordinación entre la Torre de Controles, el Servido de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y un aterrizaje sin complicaciones.

Luego del incidente, ocurrido durante la mañana de este miércoles 3 de septiembre, las actividades en el Aeropuerto Internacional La Aurora, continuaron con normalidad.