Localizan camioneta con dos fusiles en zona 5

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron una camioneta estacionada en una gasolinera ubicada en la zona 5 de la capital.
Según información preliminar, los agentes fueron alertados por personas que reportaron el auto como "sospechoso" y al inspeccionarlo, observaron en su interior dos armas largas de grueso calibre, tipo fusil.
La camioneta fue asegurada en el lugar mientras se coordina con el Ministerio Público (MP) para la recolección de evidencia y determinar si las armas están registradas o vinculadas a algún hecho delictivo.
Hasta el momento no se reportan capturas, pero la investigación continúa para establecer la procedencia de la camioneta y los responsables del armamento encontrado.
*Con información de Dirlyn González