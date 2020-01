El avión estrellado en Afganistán llevaba militares de EE.UU.

Una aeronave se estrelló en un sector controlado por los talibanes en la provincia oriental afgana de Ghazni, y los insurgentes aseguraron que se trata de un aparato perteneciente a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

"Un avión de los ocupantes estadounidenses se estrelló en la provincia de Ghazni", dijo el portavoz talibán Zabihula Mujahid en un comunicado en idioma pastún. Mujahid añadió que ninguno de los tripulantes del aparato sobrevivió.

LA PRIMERA ALERTA:

La primera información de la caída de la aeronave, pero sin precisar su nacionalidad, había sido brindada previamente por la dirección de aviación civil afgana, la que solamente precisó que no se trataba de un vuelo comercial.

El avión se estrelló hacia el mediodía, indicó el portavoz de la policía de Ghazni, Ahmad Khan Seerat, y explicó que la "zona no era segura" debido a la presencia de insurgentes.

Se ha estrellado avión de las FFAA de EEUU en la región de Ghazni, Afganistán.



Los Talibán tienen los cadáveres de todos los tripulantes, de entre los que aseguran, hay oficiales de alto rango de la CIA.



Insurgentes no dejan claro si lo han derribado o ha sido accidente. pic.twitter.com/PWDNwYpoVR — 14Milimetros (@14Milimetros) January 27, 2020

El portavoz del gobernador provincial, Aref Noori, había reconocido que ignoraba "si se trata de un avión militar o civil". Según él, "el aparato está en llamas y los habitantes intentan apagarlas".

Tasnim's exclusive photos show dead bodies in crash site of a #US military aircraft that was shot down by Taliban in #Afghanistan’s central province of Ghazni pic.twitter.com/Rs3CgXFJOJ — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 27, 2020

El accidente ocurrió en el distrito de Deh Yak, al este de la ciudad de Ghazni. Fuera de las ciudades, la región está dominada por los talibanes, lo que complica considerablemente el envío de socorristas y de investigadores.

Este sería el avión que se estrelló en una provincia de Afganistán. No hay sobrevivientes.

Los accidentes involucrando vuelos militares, en especial de helicópteros, son frecuentes en Afganistán, donde a las exigencias de operaciones al límite debido a la guerra, y a los ataques talibanes, se suman habitualmente malas condiciones meteorológicas.