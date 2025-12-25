Zoológico La Aurora cumple 101 años de su fundación

-

El zoológico fue fundado el 25 de diciembre de 1924 y desde entonces ha dado alegría a miles de visitantes.

El Zoológico La Aurora es una atracción turística en la ciudad de Guatemala, en especial para las personas que quieren vivir de cerca la experiencia de convivir con animales exóticos de todas las partes del mundo.

Este recinto alberga una gran cantidad de especies y desde 1924 abrió sus puertas al público para una experiencia inmersiva.

Desde 1924 ha sido un lugar donde familias guatemaltecas se divierten y aprenden de la fauna. (Foto: Redes Sociales)

Inicialmente, el zoológico habría estado en planes durante el gobierno de José María Reina Barrios, quien adquirió en 1892 la Finca Nacional La Aurora, sin embargo, por diversas razones, el propósito de hacer el zoológico no se llevó a cabo.

En 1924, durante el gobierno de Jose Maria Orellana, se decidió realizar el proyecto y se inauguró el entonces llamado Parque Nacional La Aurora, que ya contaba con un zoológico, jardines, estanques rodeados de plantas y la conocida Casa de Té.

Desde 1963 La Asociación Guatemalteca de Historia Natural, administra el parque. (Foto: Redes Sociales)

A pesar que el parque ha pasado por momentos difíciles y remodelaciones, ha logrado sobrellevarlos con éxito, convirtiéndose en uno de los mejores planes para visitantes locales y extranjeros.

La Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), es administradora del Parque desde el año de 1963 y se ha encargado del Plan Maestro del Zoológico La Aurora, que ha permitido su evolución que se refleja en mejor infraestructura, recintos y áreas recreativas del Parque.

El zoológico se ha expandido en especies y en el tamaño del recinnto conforme a los años. (Foto: Instagram)

Asimismo, dentro de su misión, tienen como objetivo procurar el cuidado y conservación de las especies que alberga.

En la actualidad, el zoológico está dividido en cuatro áreas: Región Africana, Región Asiática, Terra América y Oceanía. También cuenta con una granja, serpentario "Reino Kan", acuario, aviarios y exhibición de una Casa Sostenible.