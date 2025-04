Hombre secuestra avioneta en Belice y muere (video)

-

El secuestrador había herido a dos pasajeros y un miembro de la tripulación con un cuchillo antes de ser abatido por uno de los pasajeros heridos

Un ciudadano estadounidense identificado como Akinyela Sawa Taylor de 49 años tomó el control de una avioneta en Belice con 14 personas a bordo, utilizando un cuchillo para herir a dos pasajeros y un miembro de la tripulación.

La avioneta, operada por Tropic Air, cubría la ruta entre Corozal y San Pedro.

El secuestrador había ordenado al piloto volar fuera del espacio aéreo beliceño, pero finalmente aterrizaron en el aeropuerto debido a la necesidad de repostar combustible para continuar el viaje.

Después de aterrizar en un aeropuerto del país caribeño, el secuestrador fue abatido por uno de los pasajeros heridos.

Observa el momento del aterrizaje de emergencia de la avioneta:

A small passenger plane was reportedly hijacked by a knife-wielding man in Belize on Thursday. A source at the airport in Belize told Newsweek that "all flights are grounded" and that staff are "freaking out." pic.twitter.com/u7diuQYXfa — Newsweek (@Newsweek) April 17, 2025

El comisario Williams explicó que la situación se resolvió cuando el avión aterrizó justo en el momento en que "se quedaba sin combustible", a pesar de la oposición inicial del secuestrador, que sabía que las fuerzas de seguridad le esperaban.

