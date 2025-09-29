Video: Axl Rose de Guns N' Roses está en tierras centroamericanas

Como un todo un visitante VIP, Axl Rose, vocalista de la banda Guns N' Roses, fue visto arribar a tierras centroamericanas previo a sus shows.
El astro de rock estadounidense llegó a Costa Rica en compañía de su manager y fue captado por los lentes de los medios mientras se subía a una camioneta negra.
En un video se aprecia al famosa salir de la Terminal del Aeropuerto usando una playera gris, pantalones blancos intervenidos con arte y disfrutando de una cerveza local.
Show en Centroamérica
La conocida banda estadounidense se presentará el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica y en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador, el 4 de octubre.
La expectativa de los fanáticos crece, incluso algunos guatemaltecos decidieron empacar maletas y disfrutar de los conciertos en los países vecinos.
