Video: Axl Rose de Guns N' Roses está en tierras centroamericanas

  • Por Selene Mejía
29 de septiembre de 2025, 17:05
Axel Rose de Guns N' Roses fue recibido previo a su concierto. (Foto: Oficial)

Como un todo un visitante VIP, Axl Rose, vocalista de la banda Guns N' Roses, fue visto arribar a tierras centroamericanas previo a sus shows.

El astro de rock estadounidense llegó a Costa Rica en compañía de su manager y fue captado por los lentes de los medios mientras se subía a una camioneta negra. 

En un video se aprecia al famosa salir de la Terminal del Aeropuerto usando una playera gris, pantalones blancos intervenidos con arte y disfrutando de una cerveza local. 

Show en Centroamérica

La conocida banda estadounidense se presentará el 1 de octubre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica y en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador, el 4 de octubre.

La expectativa de los fanáticos crece, incluso algunos guatemaltecos decidieron empacar maletas y disfrutar de los conciertos en los países vecinos. 

@backstagemagazinecr #EXCLUSIVA | Axl Rose llegó hace minutos a a #costarica ! . Últimas entradas en kuikpei . #conciertos #costarica #gunsandroses ♬ Welcome To The Jungle - Guns N' Roses

