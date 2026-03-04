Marina de EEUU: Escoltará a los petroleros que quieran cruzar el Estrecho de Ormuz

-

La decisión surge después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieran el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país ofrecerá garantías de seguro e incluso escoltas navales para asegurar el paso de los petroleros y otras embarcaciones que se transportan en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de evitar una posible crisis energética derivada de la guerra con Irán.

El mandatario comunicó el martes 3 de marzo que la US International Development Finance Corporation (DFC) ofrecerá seguros "a un precio muy razonable" para facilitar el flujo de energía y comercio en el Golfo, y que la Marina estadounidense escoltará buques si es necesario.

Cabe resaltar que esta es una ruta por la que transita una quinta parte del suministro energético mundial. Esta decisión fue tomada desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieran el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz.

Estrecho de Osmuz, la vía en la que los petroleros podrán transitar para facilitar el flujo de energía y comercio en el Golfo(Foto: Redes Sociales)

"No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el FLUJO LIBRE de ENERGÍA para el MUNDO", publicó Trump en redes sociales.

Con esta decisión el gobierno estadounidense busca frenar la escalada de precios del petróleo, considerado un corredor estratégico para el transporte de crudo.

También es importante entender que el aumento sostenido en los precios de los combustibles podría convertirse en un riesgo político para Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa que la administración había previsto el encarecimiento de la energía y anticipó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, anunciarán un programa de contención de precios.

La decisión del acompañamiento de la marina deriva de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya que han interrumpido el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz (Foto: Redes Sociales)

* Con información de Infobae.