El hombre que fue sorprendido agrediendo a una mujer en plena calle

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
04 de marzo de 2026, 09:24
El ahora detenido atacó a su víctima con un arma blanca. (Foto: archivo/Soy502)

La mujer agredida no quiso revelar su identidad.

Un hombre fue detenido en la terminal de autobuses de la zona 3 de Quetzaltenango, luego de ser sorprendido mientras atacaba a una mujer con un arma blanca.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), fue identificado como Jorge "N", de 45 años, quien presuntamente agredía a una mujer de 47.

(Foto: PNC)
La víctima, quien no quiso revelar su identidad, fue atendida por cuerpos de socorro, mientras que al detenido lo trasladaron a Torre de Tribunales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que originaron el hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

