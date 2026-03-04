El hombre que fue sorprendido agrediendo a una mujer en plena calle

La mujer agredida no quiso revelar su identidad.
OTRAS NOTICIAS: Los famosos que han sido sepultados en un ataúd de oro
Un hombre fue detenido en la terminal de autobuses de la zona 3 de Quetzaltenango, luego de ser sorprendido mientras atacaba a una mujer con un arma blanca.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), fue identificado como Jorge "N", de 45 años, quien presuntamente agredía a una mujer de 47.
La víctima, quien no quiso revelar su identidad, fue atendida por cuerpos de socorro, mientras que al detenido lo trasladaron a Torre de Tribunales.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que originaron el hecho.