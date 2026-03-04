Bus extraurbano cae en hondonada tras evitar colisionar contra un vehículo

-

En el bus se transportaban tres personas que sufrieron crisis nerviosa. Una fue trasladada hacia un centro asistencial.

En un bus extraurbano se transportaban dos hombres y una mujer quienes en la aldea Quecá, en Sipacapa, San Marcos, sufrieron un percance vial que provocó que cayeran a una hondonada de 20 metros.

Según lo que indicó el piloto del bus, se encontraban en la carretera cuando intentó evitar colisionar contra un vehículo tipo sedán, que se le cruzó.

Aparentemente el vehículo se le atravesó al bus por lo que perdió el control y terminó a 20 metros de profundidad en una hondada. (Foto: ASONBOMD)

Al lugar de los hechos se presentaron Bomberos Municipales Departamentales quienes brindaron atención pre hospitalaria a los tripulantes ya que la pasajera terminó con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada y trasladada por sus propios medios a un centro asistencial.

Además, el piloto y el otro acompañante presentaban únicamente crisis nerviosa, por lo que solo fueron estabilizados en espera de las autoridades correspondientes.