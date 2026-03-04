Versión Impresa
Fallece reconocida actriz mexicana Ana Luisa Peluffo a los 96 años

  • Por Reychel Méndez
04 de marzo de 2026, 09:28
La noticia se dio a conocer debido a que la familia lamentó su fallecimiento en redes sociales. (Foto: Redes Sociales)

La actriz del cine de oro pasó sus últimos momentos con vida en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco y rodeada de sus seres queridos.

Ana Luisa Peluffo, fue una de las actrices mexicanas más importantes y queridas del cine y de las telenovelas.

Peluffo murió a los 96 años de edad, según informó su familia a través de redes sociales; la pérdida es enorme para la pantalla grande.

"Con mucho dolor les informo que falleció mi tía Ana Luisa Peluffo", lamentó su sobrina, Elena Ivonne por medio de redes sociales. Asimismo, por medio de un comunicado la familia de la actriz compartió la lamentable pérdida.

Comunicado realizado por familiares de la actriz mexicana. (Foto: Redes Sociales)

La actriz formó parte de más de 200 películas, entre ellas "Tarzán y las sirenas", "La Diana cazadora", "Pedro Navaja", en la época del cine de oro mexicano.

Hasta ahora se desconoce la causa de su fallecimiento, pero la familia informó que sus últimos momentos los pasó en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco y rodeada de sus seres queridos.

La exitosa actriz falleció a sus 96 años. (Foto: Redes Sociales)

