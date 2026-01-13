"Mantengan las protestas, la ayuda está en camino", dice Trump a los iraníes

-

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump alentó este martes a los manifestantes en Irán a continuar con su movimiento y derrocar a las autoridades de la República Islámica, cuya represión de las protestas dejó al menos 734 muertos, según una oenegé.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

En el plano internacional, el tono se endureció.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró "horrorizado" por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones "rápidamente" en respuesta al "aterrador" número de muertos.

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron este martes a diplomáticos iraníes para expresar su "condena" por la represión en las protestas.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

Trump ha advertido en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y ahora en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá "inmediatamente" aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

En videos publicados en redes sociales y geolocalizados por AFP, aparecen cuerpos alineados en una mezquita al sur de la capital.

"La violencia aumenta, las detenciones también. Los opresores disparan indiscriminadamente", contó en Estambul Kian Tahsildari, dando cuenta del testimonio de sus amigos en Mashhad, en el noreste de Irán.

ÚLTIMA HORA: Llegan imágenes ACTUALES a través de Starlink de una gran manifestación en Teherán, Irán.



El pueblo iraní está venciendo a la censura del régimen y necesita que nosotros seamos su voz.



Comparte esto por todas partes. Hazlo viral. pic.twitter.com/2G2d5yVBrY — Isaac (@isaacrrr7) January 12, 2026

"Matanzas a gran escala"

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el martes que pudo verificar 734 muertes, incluyendo nueve menores de edad, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala".

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El gobierno anunció para el miércoles un enorme funeral colectivo en Teherán para los "mártires".

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país".

Respecto a las advertencias de Trump, añadió: "Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello".

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de "moharebeh" ("guerra contra Dios") contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.

Varios países europeos, incluyendo a España y la propia UE, anunciaron en la jornada la convocatoria de los embajadores iraníes en sus capitales para protestar contra la represión a las protestas.

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, calificó de "horroroso" el número de víctimas de la represión y adelantó que impulsará la adopción de sanciones a los responsables.

Llamado de los Pahlavi

A sus 86 años, el ayatolá Jamenei se ha visto confrontado a multitud de retos, como la guerra de 12 días con Israel en junio, desencadenada por un ataque masivo contra las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica.

Sin embargo, estas protestas "representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos", declaró a AFP Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.

Reza Pahlavi, hijo del sah depuesto en 1979 y figura opositora exiliada en Estados Unidos, instó a las fuerzas de seguridad a "ponerse del lado del pueblo".

En la misma línea, su madre, Farah Pahlavi, también en el exilio, las llamó a "escuchar los gritos de angustia y de rabia de los manifestantes" y a "unirse a [sus] hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde".