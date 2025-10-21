Azulejos enfrentarán a Dodgers en su primera Serie Mundial en 32 años

-

Los Azulejos de Toronto lograron el lunes una dramática victoria 4x3 frente a los Marineros de Seattle con la que clasificaron a su primera Serie Mundial desde 1993, que les enfrentará a los poderosos Dodgers de Los Ángeles.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala enciende la llama de los Juegos Centroamericanos 2025

Un providencial jonrón de tres carreras de George Springer volteó el marcador en la séptima entrada en Toronto para que los locales salieran ganadores de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 4-3.

A los Marineros, en cambio, se les escapó por segundo juego consecutivo el boleto a la primera Serie Mundial de su historia.

Los Azulejos tendrán la ventaja de campo en la final de las Grandes Ligas de béisbol frente a los Dodgers, los vigentes campeones, comenzando por el primer juego del viernes.

Los 39.000 aficionados festejaron a lo grande el regreso de la novena al Clásico de Otoño por primera vez desde que ganó sus dos únicos títulos de forma consecutiva en 1992 y 1993.

Toronto había forzado este séptimo y definitivo partido frente a Seattle con un rotundo triunfo el domingo liderado por su figura Vladimir Guerrero Jr.

¡Toronto regresa a la Serie Mundial!

Después de 32 años, Alejandro Kirk y compañia vuelven a buscar el campeonato. pic.twitter.com/CyV9ZlUltU — MLB México (@MLB_Mexico) October 21, 2025

El dominicano-canadiense quería seguir los pasos de su ilustre padre, Vladimir Guerrero, quien llevó a los Rangers de Texas a la Serie Mundial en 2010.

Este lunes, sin embargo, le cedió el traje de héroe al veterano George Springer, que ratificó su fama de especialista en las eliminatorias.

El estadounidense, de 36 años, salvó a Toronto con un batazo frente al relevista venezolano Eduard Bazardo que permitió que los Azulejos levantaran una peligrosa desventaja de 3x1.

"Estoy muy feliz por nuestro equipo, nuestros aficionados, nuestra ciudad, nuestro país. Es un momento increíble", declaró Springer, quien se mantuvo en esta serie pese a un fuerte pelotazo en la rodilla que le hizo abandonar el quinto partido del viernes.

El dolor "no importa, se lo debo a estos aficionados, a esta ciudad, a este país", afirmó.