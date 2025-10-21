Guatemala enciende la llama de los Juegos Centroamericanos 2025

En medio de una gran algarabía, este lunes se llevó a cabo la esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos en la ciudad de Guatemala, marcando el inicio oficial del evento deportivo más importante de la región.
Esta edición es especialmente significativa, ya que representa la primera vez que Guatemala organiza los Juegos en más de dos décadas. El evento tuvo lugar en Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina y contó con la presencia de autoridades deportivas nacionales e internacionales, representantes de los países participantes y cientos de espectadores que asistieron para presenciar este histórico momento.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el desfile de las delegaciones, donde los atletas de cada país (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice) desfilaron orgullosamente portando sus banderas y vistiendo sus uniformes oficiales. El público ovacionó a cada delegación, en especial a la anfitriona, Guatemala, que cerró el desfile.
El acto también incluyó un espectáculo cultural que combinó danzas folclóricas, música, proyecciones visuales y fuegos artificiales, resaltando la riqueza cultural de Guatemala. Entre las sorpresas fue la participación de Gaby Moreno, que cantó "Luna de Xelajú". Además, se realizó el tradicional encendido del pebetero, símbolo del inicio oficial de los juegos, a cargo de los medallistas olímpicos: Adriana Ruano, Erick Barrondo y Jean Pierre Brol. También participaron el ciclista Sergio Chumil y el boxeador Léster Martínez.