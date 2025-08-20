Bac impulsa la digitalización de las pymes en Guatemala

-

Bac presenta en Guatemala Pyme Store, una herramienta que permite a las pequeñas y medianas empresas a crear su propia tienda en línea.

Esta nueva plataforma integra métodos de pago ágiles como Compra Click y Apple Pay.

Este lanzamiento es parte del compromiso del banco de apoyar a las pymes, mediante la digitalización y la creación de nuevas oportunidades dentro del ecosistema digital.

Actualmente, Bac impacta a más de 250 mil mipymes en la región. Asimismo, ha capacitado a más de 186 mil pequeñas y medianas empresas en temas de digitalización, marketing, capital humano y responsabilidad social.

“ En BAC buscamos convertirnos en el banco de las pymes, convencidos de que cuando una pyme crece, también crece su comunidad y se construye prosperidad ” Juan Maldonado , vicepresidente senior de Banca Personas y Medios de Pago de BAC Guatemala.

Este proyecto refleja la estrategia de triple valor de la institución, al promover beneficios económicos, sociales y ambientales de forma sostenible e inclusiva.

(Fotografía obtenida de pymestorebac.com)

¿Cómo empezar a crear tu tienda en línea desde Pyme Store de BAC?

Si la pyme ya utiliza un medio de pago Bac, solo debe gestionar para crear terminales específicas para Pyme Store BAC.

Si la empresa aún no es cliente de Bac, debe afiliarse firmando el contrato de afiliación, abrir una cuenta, ya sea física o jurídica, con el saldo mínimo requerido y presentar la documentación correspondiente según el tipo de empresa.

El registro se puede realizar en www.pymestorebac.com, donde las empresas encontrarán todos los pasos y requisitos para unirse a la plataforma.