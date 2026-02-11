BAC premia a las pymes que impulsan Guatemala

-

Emprendedores de distintas regiones de Guatemala fueron reconocidos en la cuarta edición del Galardón Empresario Pyme del Año, una iniciativa de BAC que destaca el aporte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al desarrollo económico del país.

La mayoría de las pymes opera fuera del área metropolitana, generando empleo y dinamizando las economías locales. En esta edición, los ganadores provienen de departamentos como Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y la Ciudad de Guatemala, y representan sectores como salud, alimentos y bebidas, comercio y manufactura.

Ganadores por categoría

Innovación Tecnológica y Digitalización

Luis Alberto Linares Martínez, Vitalmed (Sacatepéquez)

Vitalmed es un centro médico integral que brinda atención de emergencias 24/7 y diversas especialidades en un mismo espacio. La empresa ha incorporado tecnología en sus procesos y ha ampliado sus servicios hacia el área preventiva.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Expansión

José Rafael Quiroa, El Viejo Café (Sacatepéquez)

El Viejo Café inició hace 27 años en Antigua Guatemala como restaurante y panadería. Actualmente cuenta con nuevos formatos como El Viejo Café Box y una planta de producción que abastece a hoteles y restaurantes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Pyme Socialmente Responsable

América Álvarez Ortiz, Candelaria Velas (Ciudad de Guatemala)

Candelaria Velas elabora velas artesanales para eventos y ocasiones especiales. La empresa utiliza ceras naturales y mechas ecológicas, además de desarrollar programas dirigidos a madres en situación vulnerable.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Reconocimiento Mujeres BAC

María José Núñez Guzmán, Variedades Mi Pueblito (Retalhuleu)

Variedades Mi Pueblito es una cadena de tiendas de ropa, calzado y accesorios con ocho puntos de venta. También ofrece productos al por mayor para microempresarios en distintas comunidades.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Máximo Galardón: Empresario Pyme del Año

El máximo reconocimiento fue otorgado a Chocolatería Xocolatl, empresa dedicada a la producción de chocolate fino y derivados del cacao, como cosméticos y licores. La compañía integra procesos especializados con el rescate de la cultura del cacao.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Como ganador, representará a Guatemala en el evento regional de BAC "Pyme Positiva", donde se reúnen empresarios destacados de Centroamérica.

“ Hoy reconocemos historias que reflejan una forma de hacer empresa en Guatemala con visión, crecimiento y compromiso con el entorno. En BAC nos honra acompañar a las pymes en cada etapa de su desarrollo. ” Eric Campos , presidente ejecutivo de BAC Guatemala.

Formación y acompañamiento empresarial

Como parte de la iniciativa, BAC, en alianza con la Universidad Rafael Landívar a través de su Centro de Emprendimiento Landivariano, otorgará a los nueve finalistas una beca para un diplomado empresarial enfocado en finanzas, ventas, marketing, operaciones y recursos humanos.

Además, los ganadores de cada categoría accederán al programa Boost Landívar, que incluye diagnóstico empresarial, acompañamiento especializado y el desarrollo de un proyecto estratégico.

A través del Galardón Empresario Pyme del Año, BAC impulsa el fortalecimiento del sector pyme, promoviendo la generación de empleo y el crecimiento económico desde las regiones del país.