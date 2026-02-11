BAC premia a las pymes que impulsan Guatemala

Emprendedores de distintas regiones de Guatemala fueron reconocidos en la cuarta edición del Galardón Empresario Pyme del Año, una iniciativa de BAC que destaca el aporte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al desarrollo económico del país.
La mayoría de las pymes opera fuera del área metropolitana, generando empleo y dinamizando las economías locales. En esta edición, los ganadores provienen de departamentos como Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y la Ciudad de Guatemala, y representan sectores como salud, alimentos y bebidas, comercio y manufactura.
Ganadores por categoría
- Innovación Tecnológica y Digitalización
Luis Alberto Linares Martínez, Vitalmed (Sacatepéquez)
Vitalmed es un centro médico integral que brinda atención de emergencias 24/7 y diversas especialidades en un mismo espacio. La empresa ha incorporado tecnología en sus procesos y ha ampliado sus servicios hacia el área preventiva.
- Expansión
José Rafael Quiroa, El Viejo Café (Sacatepéquez)
El Viejo Café inició hace 27 años en Antigua Guatemala como restaurante y panadería. Actualmente cuenta con nuevos formatos como El Viejo Café Box y una planta de producción que abastece a hoteles y restaurantes.
- Pyme Socialmente Responsable
América Álvarez Ortiz, Candelaria Velas (Ciudad de Guatemala)
Candelaria Velas elabora velas artesanales para eventos y ocasiones especiales. La empresa utiliza ceras naturales y mechas ecológicas, además de desarrollar programas dirigidos a madres en situación vulnerable.
- Reconocimiento Mujeres BAC
María José Núñez Guzmán, Variedades Mi Pueblito (Retalhuleu)
Variedades Mi Pueblito es una cadena de tiendas de ropa, calzado y accesorios con ocho puntos de venta. También ofrece productos al por mayor para microempresarios en distintas comunidades.
- Máximo Galardón: Empresario Pyme del Año
El máximo reconocimiento fue otorgado a Chocolatería Xocolatl, empresa dedicada a la producción de chocolate fino y derivados del cacao, como cosméticos y licores. La compañía integra procesos especializados con el rescate de la cultura del cacao.
Como ganador, representará a Guatemala en el evento regional de BAC "Pyme Positiva", donde se reúnen empresarios destacados de Centroamérica.
Formación y acompañamiento empresarial
Como parte de la iniciativa, BAC, en alianza con la Universidad Rafael Landívar a través de su Centro de Emprendimiento Landivariano, otorgará a los nueve finalistas una beca para un diplomado empresarial enfocado en finanzas, ventas, marketing, operaciones y recursos humanos.
Además, los ganadores de cada categoría accederán al programa Boost Landívar, que incluye diagnóstico empresarial, acompañamiento especializado y el desarrollo de un proyecto estratégico.
A través del Galardón Empresario Pyme del Año, BAC impulsa el fortalecimiento del sector pyme, promoviendo la generación de empleo y el crecimiento económico desde las regiones del país.