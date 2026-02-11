Versión Impresa
BAC premia a las pymes que impulsan Guatemala

  • Por Redacción comercial
11 de febrero de 2026, 12:15
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Emprendedores de distintas regiones de Guatemala fueron reconocidos en la cuarta edición del Galardón Empresario Pyme del Año, una iniciativa de BAC que destaca el aporte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al desarrollo económico del país.

La mayoría de las pymes opera fuera del área metropolitana, generando empleo y dinamizando las economías locales. En esta edición, los ganadores provienen de departamentos como Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y la Ciudad de Guatemala, y representan sectores como salud, alimentos y bebidas, comercio y manufactura.

Ganadores por categoría

  • Innovación Tecnológica y Digitalización

Luis Alberto Linares Martínez, Vitalmed (Sacatepéquez)

Vitalmed es un centro médico integral que brinda atención de emergencias 24/7 y diversas especialidades en un mismo espacio. La empresa ha incorporado tecnología en sus procesos y ha ampliado sus servicios hacia el área preventiva.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Expansión

José Rafael Quiroa, El Viejo Café (Sacatepéquez)

El Viejo Café inició hace 27 años en Antigua Guatemala como restaurante y panadería. Actualmente cuenta con nuevos formatos como El Viejo Café Box y una planta de producción que abastece a hoteles y restaurantes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Pyme Socialmente Responsable

América Álvarez Ortiz, Candelaria Velas (Ciudad de Guatemala)

Candelaria Velas elabora velas artesanales para eventos y ocasiones especiales. La empresa utiliza ceras naturales y mechas ecológicas, además de desarrollar programas dirigidos a madres en situación vulnerable.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Reconocimiento Mujeres BAC

María José Núñez Guzmán, Variedades Mi Pueblito (Retalhuleu)

Variedades Mi Pueblito es una cadena de tiendas de ropa, calzado y accesorios con ocho puntos de venta. También ofrece productos al por mayor para microempresarios en distintas comunidades.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
  • Máximo Galardón: Empresario Pyme del Año

El máximo reconocimiento fue otorgado a Chocolatería Xocolatl, empresa dedicada a la producción de chocolate fino y derivados del cacao, como cosméticos y licores. La compañía integra procesos especializados con el rescate de la cultura del cacao.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
Como ganador, representará a Guatemala en el evento regional de BAC "Pyme Positiva", donde se reúnen empresarios destacados de Centroamérica.

Hoy reconocemos historias que reflejan una forma de hacer empresa en Guatemala con visión, crecimiento y compromiso con el entorno. En BAC nos honra acompañar a las pymes en cada etapa de su desarrollo.
Eric Campos
, presidente ejecutivo de BAC Guatemala.

Formación y acompañamiento empresarial

Como parte de la iniciativa, BAC, en alianza con la Universidad Rafael Landívar a través de su Centro de Emprendimiento Landivariano, otorgará a los nueve finalistas una beca para un diplomado empresarial enfocado en finanzas, ventas, marketing, operaciones y recursos humanos.

Además, los ganadores de cada categoría accederán al programa Boost Landívar, que incluye diagnóstico empresarial, acompañamiento especializado y el desarrollo de un proyecto estratégico.

A través del Galardón Empresario Pyme del Año, BAC impulsa el fortalecimiento del sector pyme, promoviendo la generación de empleo y el crecimiento económico desde las regiones del país.

