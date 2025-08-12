Bac presenta su estrategia que une banca, sociedad y ambiente

-

Bac presentó su Informe Integrado 2024 y anunció la evolución de su estrategia de Triple Valor, un modelo de negocio que integra los ejes económico, social y ambiental. El evento de Rendición de Cuentas de Bac Guatemala reunió a clientes, aliados estratégicos y líderes de opinión en la Ciudad de Guatemala.

En la región de Centroamérica y Panamá, Bac reportó una utilidad neta consolidada de 700 millones de dólares, una cartera de 26 mil millones de dólares y depósitos por 28 mil millones de dólares.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La institución cuenta con más de 5 millones de clientes, 312 sucursales y 8,090 corresponsales no bancarios, además de 3.3 millones de clientes digitales. En medios de pago, canaliza más del 53% del PIB regional.

La estrategia de Triple Valor se reflejó en 2024 con la inclusión de más de 250 mil mipymes en su cartera, la capacitación de 186 mil pymes y la implementación de acciones ambientales como el reciclaje de más del 90% de residuos en Guatemala, una reducción de 11.2% de huella de carbono desde 2022 y el financiamiento verde por 1,690 millones de dólares a nivel regional. En lo social, más de 216 mil personas accedieron a educación financiera y 23 mil 500 empresarias fueron capacitadas mediante Mujeres Bac.

“ Cada decisión financiera tiene el poder de transformar y reimaginar realidades más positivas y prosperas para todos. Trabajamos por una banca con propósito: rentable, digital, con impacto social y ambiental. ” Eric Campos Morgan , presidente ejecutivo de Bac Guatemala.

En innovación, se destacó la emisión del primer bono desmaterializado en Guatemala, el Bono Bac+Positivo por 140 millones de dólares, destinado a proyectos de impacto social y ambiental. La institución recibió reconocimientos internacionales por su liderazgo digital, apoyo a pymes y programas de empoderamiento femenino.