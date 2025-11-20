Bac presenta el Gran Fondo Guatemala con atletas internacionales

-

Bac, junto a un grupo de marcas aliadas, presentaron la décima edición del Gran Fondo Guatemala, un evento de ciclismo de ruta que este 22 de noviembre unirá Antigua Guatemala con Panajachel, en el Lago de Atitlán.

Durante una década, el Gran Fondo Guatemala ha impulsado la práctica deportiva, el turismo interno y la movilidad sostenible, consolidándose como un espacio para el desarrollo del ciclismo en la región.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Para esta edición, se contará con la participación de ciclistas internacionales como Nairo Quintana, Harold Martín López y Víctor Hugo Peña, además de representantes nacionales como Gabriela Soto y Mardoqueo Vásquez.

Cerca de 600 ciclistas recorrerán rutas emblemáticas del país en una jornada que combina alto rendimiento con paisajes de importancia histórica y natural.

Como antesala al evento, la Expo Gran Fondo se realizará el 20 y 21 de noviembre en Tacaná Climbing, Antigua Guatemala, de 9:00 a 18:30 horas, con espacios de convivencia, exhibición de marcas y actividades para los aficionados.

“Nos enorgullece acompañar esta edición del Gran Fondo Guatemala, una experiencia que refleja esfuerzo, disciplina y pasión por nuestro país. ” José Carlos Barrios , vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de Bac Guatemala.

La carrera iniciará a las 6:30 horas del sábado 22 de noviembre desde la Plaza Central de Antigua Guatemala, con meta en Panajachel. Las inscripciones cerraron con más de 600 participantes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Las actualizaciones del evento estarán disponibles en las redes oficiales de Bac y del Gran Fondo Guatemala.