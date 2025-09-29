Bad Bunny actuará en el show musical del Super Bowl 2026

-

Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

La noticia fue revelada este domingo por la NFL y Apple Music durante el entretiempo del partido entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys, correspondiente a la semana 4 del Sunday Night Football.

Durante varias semanas circularon rumores que vinculaban a otras estrellas, como Taylor Swift y Adele, con el espectáculo. Finalmente, con la confirmación del artista puertorriqueño, la NFL comenzó oficialmente la planificación y difusión del evento, que marcará la edición número 60 del encuentro más emblemático del fútbol americano. La sede y la fecha ya habían sido determinadas previamente por el comité organizador local y las autoridades de Santa Clara.

Como referencia reciente, Kendrick Lamar fue quien lideró el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, realizado en Nueva Orleans. En ese partido, disputado el 9 de febrero de 2025, los Philadelphia Eagles vencieron a los Kansas City Chiefs con un marcador de 40-22.

Para Bad Bunny, esta será su segunda participación en este tipo de espectáculo, ya que en 2020 tuvo una breve aparición junto a J Balvin, invitados por Jennifer López y Shakira.

El formato del espectáculo se mantiene bajo la producción de Apple Music, que tiene planeado algo especial para un evento que tendrá lugar en el estadio de los San Francisco 49ers.