¿Lo logrará? Marc Márquez tiene todo para ser campeón en Motegi

El piloto español Marc Márquez se acercó un poco más este sábado a su séptimo título mundial de MotoGP, tras terminar segundo la carrera esprint disputada en el circuito japonés de Motegi, que ganó el italiano Francesco Bagnaia.

El piloto catalán de Ducati está a punto de coronarse campeón mundial por primera vez desde 2019, y le basta ahora con terminar segundo el domingo, incluso si gana la carrera su hermano y rival más cercano, Álex Márquez.

Con este resultado, Marc amplió su ventaja en el campeonato, al sumar nueve puntos frente a su hermano Álex, quien arrancó en la octava posición y terminó décimo, sin sumar un solo punto.

Our favourite post #TissotSprint analysis, the one of the podium trio! #JapaneseGP pic.twitter.com/gk2kXNfU42 — MotoGP™ (@MotoGP) September 27, 2025

El italiano Bagnaia, bicampeón del mundo y compañero de Márquez en Ducati, ha tenido una temporada plagada de dificultades, pero mostró su talento en Motegi.

El italiano había conseguido la pole con un tiempo récord en esta pista de 1 minuto y 42.91 segundos en condiciones frescas y secas, y después descolló al conseguir su primera victoria en esprint de la temporada.

Márquez, que tiene todo para coronarse de manera anticipada al final de la temporada, ha mostrado una forma excepcional esta temporada y tiene 11 victorias en Grandes Premios. Sus 512 puntos en el campeonato ya son un récord para un piloto de MotoGP en una sola temporada. ¿Lo logrará este fin de semana?