Bad Bunny cierra con broche de oro su residencia en Puerto Rico

Fue una velada marcada por sorpresas, unión y orgullo puertorriqueño.

El concierto final del "Conejo Malo", como parte de su residencia No me quiero ir de aquí: una más, quedó marcado con varias colaboraciones inesperadas y momentos destacados.

El último show de Bad Bunny reunió a una multitud dentro y fuera de El Coliseo de Puerto Rico y acumuló a miles de espectadores al ser transmitido mundialmente por Amazon.

La energía del público acompañó cada canción en una noche que quedará para la historia. (Foto: X)

La velada comenzó con la interpretación de Weltita junto a Chuwi, una colaboración habitual durante la residencia.

Poco después, RaiNao se sumó en Perfumito nuevo y Dei V se presentó para participar con su parte del tema Veldá.

El emotivo cierre de la residencia incluyó un mensaje de gratitud y amor hacia Puerto Rico. (Foto: X)

Por su parte, Arcángel y De La Ghetto compartieron el micrófono con Bunny y Ñengo Flow para Acho PR, siendo una colaboración histórica.

Sin duda, el momento más emotivo de la noche fue protagonizado por el puertorriqueño junto a Marc Anthony en Preciosa, concluyendo la participación con un abrazo lleno de sentimiento y orgullo.

"He tenido siempre la misma pasión y amor por lo que hago. Prometo que nunca cambiaré. Los amo, Puerto Rico. Los amo, mamá y papá", dijo el artista al concluir el show .