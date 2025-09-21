Bad Bunny cierra con broche de oro su residencia en Puerto Rico

Fue una velada marcada por sorpresas, unión y orgullo puertorriqueño.
El concierto final del "Conejo Malo", como parte de su residencia No me quiero ir de aquí: una más, quedó marcado con varias colaboraciones inesperadas y momentos destacados.
El último show de Bad Bunny reunió a una multitud dentro y fuera de El Coliseo de Puerto Rico y acumuló a miles de espectadores al ser transmitido mundialmente por Amazon.
La velada comenzó con la interpretación de Weltita junto a Chuwi, una colaboración habitual durante la residencia.
Poco después, RaiNao se sumó en Perfumito nuevo y Dei V se presentó para participar con su parte del tema Veldá.
Por su parte, Arcángel y De La Ghetto compartieron el micrófono con Bunny y Ñengo Flow para Acho PR, siendo una colaboración histórica.
Sin duda, el momento más emotivo de la noche fue protagonizado por el puertorriqueño junto a Marc Anthony en Preciosa, concluyendo la participación con un abrazo lleno de sentimiento y orgullo.
"He tenido siempre la misma pasión y amor por lo que hago. Prometo que nunca cambiaré. Los amo, Puerto Rico. Los amo, mamá y papá", dijo el artista al concluir el show .