¡En directo! Así será el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

El último concierto podrá disfrutarse en todo el mundo gracias a Amazon.
La presentación que pondrá fin a una serie de conciertos vendidos en su totalidad en Puerto Rico podrá ser disfrutada por todos los fanáticos del "Conejo malo" en directo.
Este sábado 20 de septiembre, Bad Bunny se despide del Coliseo José Miguel Agrelot con un show titulado: No me quiero ir de aquí: una más.
El espectáculo pondrá fin a 30 fechas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico, donde nueve de ellas fueron organizadas exclusivamente para los residentes de la isla, en un gesto del artista hacia su público local.
El último concierto también será dedicado al público puertorriqueño que podrá asistir en persona, pero gracias a un acuerdo con Amazon, será transmitido en vivo a nivel mundial.
La transmisión comenzará a las 18:30 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.