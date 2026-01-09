Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por uso de un audio de voz

-

Bad Bunny enfrenta una demanda por el uso de una nota de voz en dos de sus canciones, sin autorización de su autora.

Una mujer llamada Tainaly Serrano demandó al cantante por 16 millones de dólares, por el uso de notas de voz, propiedad de ella, en las canciones "Solo de mi" y "EoO", de sus álbumes "X 100PRE" de 2018 y de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", asegurando que ella dice la frase: "mira puñeta, no me quiten el perreo".

Serrano dice que ella envió el mensaje al productor Roberto Jr. Rosado sin recibir detalles de cómo usarían el audio. La demanda abarca el uso de este en las presentaciones en vivo, material promocional y en la mercancía oficial.

Tainaly Y. Serrano Rivera, mujer que presenta la demanda, alega en un documento de 32 páginas, que su voz aparece en las dos canciones del artista puertorriqueño.

La acción legal presentada en Puerto Rico afirma que Tainaly canta: "Mira, puñeta, no me quiten el perreo", afirmando que grabó esa frase por petición de Roberto Rosado, quien ha trabajado con Benito Martínez desde hace muchos años. Sin embargo, cuando realizó tal grabación, no le comentaron que la usarían con fines de lucro, comerciales o publicitarios, por ello nunca negoció un contrato entre ambas partes.

"Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio ni se informó a la demandante de que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente", se lee en la demanda, vista por Billboard. "No se discutió compensación alguna. No se firmó ningún contrato ni acuerdo, ni se otorgó ninguna licencia ni autorización".

