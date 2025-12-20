Bad Bunny supera a Taylor Swift en letras más buscadas de 2025

-

El artista puertorriqueño dominó las tendencias de búsqueda a nivel mundial con su álbum.

Bad Bunny volvió a dominar las búsquedas en internet durante 2025 y dejó atrás a Taylor Swift, según el ranking de tendencias de Google.

El ranking Year in Search de Google confirma el impacto global de Bad Bunny durante el año. (Foto: X)

La letra de Debí tirar más fotos encabezó la lista de canciones más buscadas del año, al registrar el mayor crecimiento de consultas entre el 1 de enero y el 25 de noviembre. El tema del puertorriqueño se colocó por encima de lanzamientos de otros artistas internacionales, incluida Swift, cuyo tema Elder Daughter apareció en la quinta posición.

El interés de los fans por Bad Bunny superó al de Taylor Swift en 2025. (Foto: X)

El listado, elaborado a partir de la herramienta Year in Search, no presenta cifras exactas, sino un orden de popularidad basado en el aumento de búsquedas respecto al año anterior. En el top también figuran Taboala bale, de Apertura de Silet; Ordinario, de Alex Warren, y Gabriela, del grupo femenino de K-pop Katseye.

Taylor Swift ocupa la quinta posición del ranking de Google. (Foto: Instagram/Taylor Swift)

Google explicó que el ranking identifica los contenidos que marcaron conversación durante el año y no los términos que suelen repetirse de forma constante, con el objetivo de reflejar lo más representativo de cada periodo.

Con estos resultados, el "Conejo Malo" reafirma su liderazgo digital y cierra el año como el artista con mayor impacto en las tendencias de búsqueda a nivel mundial.