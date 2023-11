Bad Bunny: "Si a ustedes les gusta esa mi... de canción, sálganse de este grupo"

-

Bad Bunny explotó contra sus fans que disfrutan de una canción que es tendencia en redes sociales.

En redes sociales se ha hecho tendencia una canción con la voz de Bad Bunny creada por Inteligencia Artificial. Esta canción llegó a volverse muy popular en TikTok, y muchos presumen que es mejor canción que todo el nuevo álbum del puertorriqueño.

Esto pareció indignar al cantante, pues fanáticos compartieron los furiosos mensajes que el cantante escribió en su canal de difusión de WhatsApp.

"Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no... Hay gente con la que conecto y gente con la que no... Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que 'chu chu', fuera. Charros. Dios mío. No los quiero en la gira tampoco", escribió el cantante.

Estos fueron los mensajes que el cantante compartió. (Foto: Redes Sociales)

Esto también molesto a algunas personas, quienes han llegado a calificar esta actitud como un "berrinche".

¿De dónde salió la canción creada por IA?

El tema que utiliza la voz del artista se encuentra en la cuenta FlowGPT, que presuntamente sería la cuenta de un productor que crea la base de un tema de reguetón y coloca la voz de un artista famoso.

La canción "nostalgIA" también utiliza las voces de Justin Bieber y Daddy Yankee, y tiene poco más de 555 mil reproducciones.

Esta es la canción hecha por la IA a la que se refiere Bad Bunny



FlowGPT (Justin Bieber, Bad Bunny, Daddy Yankee type) - DEMO 5: nostalgIA



¿Os gusta la canción? pic.twitter.com/8DrS9wY9sh — Tu pana de confianza (@TupanaRM) November 7, 2023

Sin embargo, aunque muchos digan que el álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" no fue un producto musical exitoso, la realidad es que este fue el álbum de 2023 más reproducido en un solo día en Spotify.

*Con información de Billboard y Excelsior