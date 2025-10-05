Bad Bunny sorprende al vestirse de Quico en “El Chavo del 8” de “Saturday Night Live”

El puertorriqueño sorprendió al aparecer en la vecindad más famoso de México.
El famoso programa estadounidense "Saturday Night Live" presentó un episodio especial la noche del sábado 4 de octubre.
Llevó al set a la vecindad más famosa de México, la del "Chavo del 8" en versión SNL.
Lo más sorprendente fue que durante el programa apareció el puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretó a "Quico".
La producción del programa adaptó el clásico de Roberto Gómez Bolaños para su público en inglés, pero sin perder la esencia de cada personaje.
El sketch recreó los momentos más icónicos de la vecindad junto a Quico, Don Ramón y Doña Florinda.
Míralo aquí: