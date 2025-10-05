Versión Impresa
La pareja que iba hacia su trabajo y fue atacada esta madrugada de domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de octubre de 2025, 07:27
La mujer falleció en el lugar, mientras que su esposo quedó gravemente herido.

Una pareja de esposos salió de madrugada este domingo 5 de octubre, rumbo a su trabajo.

Cuando pasaban por la Calzada Atanasio Tzul, fueron sorprendidos por hombres que le interceptaron el paso y sin mediar palabra, les dispararon.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, Carlos Efraín García Castro, de 31 años, fue trasladado al Hospital Roosevelt con heridas de gravedad.

Sin embargo, la mujer, identificada como Mayra Laricia Azañón Chanchavac, de 39 años, falleció en el lugar.

Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen, pero las autoridades ya están en el punto.

