La "bahía" que puede afectar el tránsito en San Miguel Petapa

Esta bahía de incorporación pretende agilizar el tránsito en horas pico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa alerta a los conductores que circulan por Prados de Villa Hermosa.
Frente a la planta de Tomza, en la salida de Prados, se está trabajando en una bahía de incorporación con la cual se pretende agilizar el tránsito en el circuito del sector 11, en horas pico.
Debido al uso de maquinaria pesada y equipo municipal, el paso en el sector podría complicarse, por lo que las autoridades municipales piden comprensión y paciencia para quienes transitan por el lugar.
Una pasarela
La Municipalidad también instalará una pasarela peatonal para brindarle mayor seguridad a los vecinos.
Esta ayudará a ingresar y salir de una forma más ordenada de la colonia.