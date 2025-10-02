Camión retrocede a gran velocidad y arrastra vehículo en la Interamericana

El conductor del auto resultó herido, pues fue arrastrado por casi 100 metros.
El piloto de un camión cargado de verduras circulaba por el kilómetro 55 de la ruta Interamericana, cuando por razones desconocidas comenzó a retroceder a gran velocidad.
Atrás del camión estaba un auto, el cual fue arrastrado por casi 100 metros.
Tras el impacto, el conductor del auto resultó herido y fue auxiliado por los Bomberos Voluntarios.
Según testigos, el piloto huyó de la escena, pues ya no habían rastros del camión.