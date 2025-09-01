Versión Impresa
Bailarín sufre caída durante presentación de Lago de los Cisnes

  • Por Susana Manai
01 de septiembre de 2025, 08:37
La obra formaba parte del Festival de Junio, que incluye presentaciones de danza, teatro y música en la capital. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del bailarín.

Un bailarín del Ballet Nacional de Guatemala resultó lesionado durante la última función de El lago de los Cisnes, lo que provocó la interrupción inmediata de la obra en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

El incidente se registró en el tercer acto, cuando Norman Barrios, quien interpretaba al príncipe Sigfrido, cayó mientras realizaba una de las escenas principales.

Las imágenes muestran que un compañero acudió a asistirlo y el telón se cerró para permitir reorganizar la escenografía. 

@jennyarangos Lamento muchísimo que el protagonista del #lagodeloscisnes haya sufrido un accidente en casi el último momento, no logro siquiera despedirse con todos los demás!!! Ojalá y esté bien y que se recupere pronto!!! #bailarin #ellagodeloscisnes #caida ♬ sonido original - Jennifer Arango

Personal de los Bomberos Municipales brindó atención médica al bailarín en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su estado de salud.

La obra forma parte del Festival de Junio, que incluye presentaciones de danza, teatro y música en la capital.

