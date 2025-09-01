Bailarín sufre caída durante presentación de Lago de los Cisnes

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del bailarín.
Un bailarín del Ballet Nacional de Guatemala resultó lesionado durante la última función de El lago de los Cisnes, lo que provocó la interrupción inmediata de la obra en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.
El incidente se registró en el tercer acto, cuando Norman Barrios, quien interpretaba al príncipe Sigfrido, cayó mientras realizaba una de las escenas principales.
Las imágenes muestran que un compañero acudió a asistirlo y el telón se cerró para permitir reorganizar la escenografía.
Personal de los Bomberos Municipales brindó atención médica al bailarín en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su estado de salud.
La obra forma parte del Festival de Junio, que incluye presentaciones de danza, teatro y música en la capital.