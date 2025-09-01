Más de 800 fallecidos tras terremoto en Afganistán

-

En la provincia donde fue epicentro se reportaron 12 fallecidos y 255 personas heridas.

TE PUEDE INTERESAR: Pilotos de bus y taxi terminan capturados tras incidente en ruta al Atlántico (Video)

Las autoridades de Afganistán informaron este lunes que el sismo de magnitud 6,0 registrado en el este del país dejó más de 800 personas fallecidas y alrededor de 2,700 heridas.

Rezamos por Afganistán donde la tragedia de un terremoto ya ha dejado 622 muertos.pic.twitter.com/GhibLHEN6J — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) September 1, 2025

El movimiento telúrico fue seguido por al menos cinco réplicas que se percibieron a varios cientos de kilómetros la noche del domingo 31 de agosto.

"La cifra de fallecidos y lesionados es significativa, pero como el área es difícil de alcanzar, nuestros equipos siguen en el lugar" explicó el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman.

(Foto: Aimal Zahir/AFP)

En la provincia de Kunar, el gobierno contabilizó 800 muertos y más de 2,000 heridos, según lo detalló en conferencia de prensa en Kabul el portavoz Zabihullah Mujahid.

#Terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán



El sismo y varias #réplicas han dejado al menos 600 muertos y más de 2.000 heridos, según balances preliminares.



El #epicentro del sismo se produjo en una región montañosa en la frontera con Pakistán. /cmw pic.twitter.com/jCB6rQHLUU — DW Español (@dw_espanol) September 1, 2025

Asimismo, en la provincia de Nangarhar, donde se ubicó el epicentro, se reportaron 12 fallecidos y 255 heridos.

Las autoridades afganas advierten que el balance de víctimas crecerá a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y aseguran que los daños son "muy importantes" en Kunar.

"Nunca habíamos vivido nada parecido", contó Ijaz Ulhaq Yaad, un alto funcionario del distrito de Nourgal, en la provincia de Kunar.

"Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban", explicó por teléfono.

La mayoría de estas familias acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en Pakistán e Irán. En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país.

"Había unas 2,000 familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar" en esta región agrícola fronteriza con Pakistán, explicó el responsable.

LEE TAMBIÉN: Cilindro de gas explota en venta de comida y deja varios heridos en Quiché