Bajan los precios del gas propano en Guatemala

-

El MEM mantiene vigilancia para asegurar que las bajas internacionales se reflejen en los precios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Zonas Francas en Guatemala: evolucionan a Zonas de Desarrollo Económico Especial

Los precios del gas propano registran una disminución en Guatemala, según el último informe de la Dirección General de Hidrocarburos, con reducciones que van de Q10 a Q40 por cilindro.

El cilindro de 25 libras pasó de Q120 a Q110, mientras que el de 35 libras se ubica ahora en Q154, desde Q168.

El precio del cilindro de 100 libras descendió de Q480 a Q440.

La actualización se publicó el 22 de agosto de 2025.

La reducción se relaciona con la caída de la demanda internacional tras el fin del invierno en varios países del hemisferio norte, lo que disminuye el consumo de gas para calefacción.

Se recomienda a los usuarios ajustar el consumo de gas propano en el hogar. (Foto ilustrativa: istock)

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) señala que los precios son de referencia y su función es supervisar que reflejen las condiciones del mercado nacional.

El MEM mantiene vigilancia para asegurar que las bajas internacionales se reflejen en los precios locales y que los cilindros vendidos cumplan con el peso y la calidad anunciados.

Se recomienda a los usuarios ajustar el consumo de gas propano en el hogar y seguir las medidas de seguridad para prevenir accidentes.