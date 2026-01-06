Investigan a policías por muerte de hombre tras incidente con una patrulla (video)

La Gobernación Departamental de Petén dio a conocer que se está investigando el hecho entre un civil y agentes policiales.
En redes sociales han circulado videos donde se puede ver a un hombre que daña con palos y a golpes una patrulla de la Policía Nacional Civil.
Además, se puede observar que tras algunos minutos de coordinación entre los policiales, logran neutralizar al hombre.
De esa cuenta, la Gobernación Departamental de Petén emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del arrestado y dio a conocer que se realizan investigaciones correspondientes en conjunto con el Ministerio Público para esclarecer los hechos.
"Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la confianza mientras se desarrollan las investigaciones objetivas y transparentes", indica la publicación.
Las autoridades expresan su solidaridad y condolencias a la familia del ciudadano fallecido, reiterando el respeto a la vida y a la dignidad humana.
"Tal como lo ha instruido el señor Presidente de la República el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, privilegiando el respeto a los derechos humanos y los protocolos establecidos. La población puede tener la plena certeza de que se actuará con responsabilidad, imparcialidad y apego a la ley para determinar cualquier responsabilidad que corresponda", indica el comunicado.
Además indica que se estará dando seguimiento al caso y se mantendrá informada a la ciudadanía por los canales oficiales.