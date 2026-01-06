Versión Impresa
Trabajan en ruta que conduce a Petén tras hundimiento en la carretera (video)

  • Por Reychel Méndez
06 de enero de 2026, 07:07
Provial continúa con trabajos para liberar el paso. (Foto: Redes Sociales)

Desde la tarde del lunes se han realizado trabajos de reparación en la carretera para poder habilitar el paso en el lugar. 

Sobre el kilómetro 281 de ruta CA-13 en la Aldea La Cooperativa, Livingston, Izabal, se reportó un hundimiento de tierra que inhabilitó el paso que conecta a Izabal con Petén. 

Provial se encuentra en el lugar para brindar apoyo e iniciaron trabajos de reparación en el área. 

La información preliminar indica que el suceso ocurrió debido a la acumulación de agua en el suelo. Las reparaciones iniciaron la tarde del lunes 5 de enero.

Según información compartida por Provial, este martes 6, continúan los trabajos en el área para liberar la vía hacia Petén.

