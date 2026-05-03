Colombia: Monster Truck arrolla a espectadores durante un show (video)

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El espectáculo de vehículos gigantes terminó de forma abrupta tras el descontrol de uno de los conductores.

Un espectáculo de Monster Trukcs que se realizaba en la ciudad de Popayán, El Cauca en Colombia terminó de forma accidentada.

Una conductora que realizaba maniobras sobre chatarra perdió el control y se empotró contra una de las vallas, arrollando a unas 15 personas, entre ellos varios niños.

"Necesitamos todas las ambulancias, necesitamos patrullas, son más o menos 15 a 20 personas heridas. Un Monster Truck les pasó encima", se escucha en el video en el que se ve a varias personas tiradas personas tratándolas de reanimar.

#ATENCIÓN conductora perdió el control de un enorme vehículo todoterreno durante un evento de exhibición en Popayán. Habría atropellado a, al menos, 15 personas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/U71Iahn1HN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

"Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", reveló el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán.

pic.twitter.com/l11fb6DoWC — Marian (@Marian59871921) May 3, 2026

Otros espectadores indicaron que vivieron segundos de pánico en medio de gritos de auxilio al ver que el Monster Truck se dirigía hacia la concurrencia.

Un hecho lamentable se registró hoy, domingo 3 de mayo, en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026.



Durante el evento, una mujer que conducía uno de estos gigantes vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. El informe… pic.twitter.com/0yZn0idjHY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

Sin embargo, no se reportan personas fallecidas ante el hecho en los primeros reportes.

*Con información de El Tiempo