Baldetti se someterá a cirugía y pide salir de prisión durante un mes

La exvicepresidenta Roxana Baldetti será sometida a una cirugía de columna. Un juez autorizó el tratamiento médico.
El juez de Mayor Riesgo B, Eduardo Orozco, autorizó un permiso especial para que la exvicepresidenta Roxana Baldetti salga de prisión y se someta a una cirugía este jueves 23 de octubre.
Parte de la petición de Baldeltti es quedarse fuera de prisión durante un mes, aunque este aún no ha sido concedido.
La cirugía que tendrá la exfuncionaria es en la columna, tras un tratamiento de varios años. Según los documentos presentados ante el juzgado, esta operación es para mejorar la condición de salud de la exfuncionaria, debido a que padece de neuralgia.
Por esta misma condición, Baldetti ya goza de un permiso especial, pues sale de prisión cuatro días a la semana para recibir tratamientos con médicos privados.
"Por humanidad"
La exvicepresidenta suma 10 años en prisión desde agosto de 2015 y cumple condena por los casos La Línea y Agua Mágica.
También está a la espera de solventar su situación en el caso Cooptación del Estado.
En marzo pasado, los abogados pidieron que le otorgaran una medida sustitutiva ante el Tribunal de Mayor Riesgo C, por razones de "humanidad", pero este la negó por considerar que aún hay peligro de fuga.