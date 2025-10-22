Los hombres que robaron Q3 millones en insumos y medicina de hospital en Amatitlán

-

Ambos eran encargados de bodegas del Hospital Nacional de Amatitlán.

El Ministerio Público (MP) informó este martes que se dictó sentencia condenatoria de 8 años y 4 meses de prisión inconmutables contra Adel A. y también contra Byron D. por el delito de peculado por sustracción.

Adel A. en su calidad de encargado de las bodegas de material médico quirúrgico, laboratorio clínico y banco de sangre del Hospital Nacional de Amatitlán, permitió la sustracción y manejo irregular de bienes propiedad del Estado, indicó el MP.

Además, agregó que la investigación estableció que Byron D. en su calidad de encargado de la bodega de medicamentos del mismo hospital, incurrió en irregularidades, las cuales fueron detectadas durante una auditoría específica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, realizada del 8 al 23 de agosto de 2024.

Luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas a requerimiento del MP, se determinó un faltante de Q3 millones 302 mil 912 con 10 centavos, relacionados a insumos y medicamentos no localizados, sobrantes no justificados y productos vencidos.

La Fiscalía contra la Corrupción logró que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Amatitlán dictara dicha sentencia, en la que también se impuso una multa de Q16 mil 660 a cada uno de los sindicados.