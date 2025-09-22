Balneario Arroyo Verde combina aguas cristalinas y ecoturismo

-

Disfruta de piscinas, cabañas y áreas naturales en Arroyo Verde, un balneario con aguas cristalinas en Las Verapaces.

Las aguas cristalinas del balneario Arroyo Verde lucen mejor que nunca y están disponibles para quienes deseen disfrutar de sus paseos fuera de la ciudad.

Es un ambiente natural que cuenta con piscinas, áreas de campamento, cabañas, salón para actividades y cancha de papifutbol, entre otras atracciones, a orillas del kilómetro 166 de la ruta a Las Verapaces.

En el área verde, hay espacios para descansar en familia. (Foto: cortesía Pedro Cu)

Asimismo, cuenta con tres manzanas de área verde, donde se aprecia el nacimiento de agua cristalina, ideal para convivir en familia o con amigos, y quitarse el estrés del día a día.

También ofrece opciones para organizar retiros espirituales, mientras otros celebran fechas importantes como cumpleaños y aniversarios de bodas.

Si quieres quedarte a pasar la noche, es recomendable que uses ropa fresca para el día, pero abrigada para la tarde y noche, ya que tiende a bajar la temperatura.

Existe un área de juegos para quienes no desean nadar. (Foto: cortesía Pedro Cu)

A tener en cuenta

La admisión al recinto cuesta Q20 para el público en general, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan Q10.

Al reservar mesa, se cancela Q15; las tarifas de estacionamiento son Q20 para automóviles y Q10 para motocicletas.

El balneario estará disponible para quienes deseen llegar en toda época del año. (Foto: cortesía Pedro Cu)

Para obtener mayor información o hacer reservaciones, puedes llamar a los teléfonos 5838-8598 o al 4662-8377, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.