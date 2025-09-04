Bam y Fundaquem celebran el Día del Niño en el Zoológico

Este 4 de octubre, Bam y Fundaquem (Fundación de Niños Quemados) se unen para celebrar por undécimo año consecutivo, el Día del Niño y recaudar fondos para seguir brindando atención médica a niños que han sufrido quemaduras.
Con la compra de entradas en la taquilla del Zoológico La Aurora, el público podrá colaborar con la fundación y disfrutar de actividades especiales como pintacaritas, un taller para decorar su propio cactus y la exposición de animales exóticos.
El 100% de las entradas vendidas será destinadas a proyectos y programas de apoyo de la fundación.
Los boletos, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, están a la venta en Zoológico La Aurora el 4 de octubre, en la taquilla identificada.
Precios de las entradas:
- Adultos: Q55.
- Niños: Q30.
- Adultos mayores: Q30.