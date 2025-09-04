Bam y Fundaquem celebran el Día del Niño en el Zoológico

-

Este 4 de octubre, Bam y Fundaquem (Fundación de Niños Quemados) se unen para celebrar por undécimo año consecutivo, el Día del Niño y recaudar fondos para seguir brindando atención médica a niños que han sufrido quemaduras.

(Fotografía cortesía: Bam)

Con la compra de entradas en la taquilla del Zoológico La Aurora, el público podrá colaborar con la fundación y disfrutar de actividades especiales como pintacaritas, un taller para decorar su propio cactus y la exposición de animales exóticos.

“ En este Día del Niño quiero invitarlos a que hagamos felices a nuestros hijos y a aquellos que han tenido que pasar por un tratamiento de quemaduras. ” Carlos Prado , gerente de Marca en Bam.

El 100% de las entradas vendidas será destinadas a proyectos y programas de apoyo de la fundación.

Los boletos, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025, están a la venta en Zoológico La Aurora el 4 de octubre, en la taquilla identificada.

Precios de las entradas: