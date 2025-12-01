Bam impulsa “Navidad Encantada” en el Mapa en Relieve

-

Bam participa en el proyecto "Navidad Encantada", una experiencia que formará parte de la iniciativa Ilumina tu ciudad de la Municipalidad de Guatemala, la cual tiene como objetivo iluminar y decorar distintos puntos de la ciudad durante la temporada navideña.

El proyecto es desarrollado por Proevent, entidad que trabaja en conjunto con la Escuela Taller de la Municipalidad de Guatemala, un centro de formación que capacita gratuitamente a jóvenes en oficios técnicos como carpintería, herrería, electricidad y robótica bajo el modelo "Aprender Haciendo".

En esta ocasión, los estudiantes recibirán diseños, materiales y herramientas para participar en un proyecto real que funcionará como su tesis de graduación para optar a su título técnico.

“ Este tipo de actividades busca apoyar el desarrollo de los jóvenes quienes, por medio del aprendizaje de distintos oficios, buscan sumarse con más conocimientos para aportar al desarrollo de un mejor país. ” Carlos Prado , gerente de Marca de Bam.

Un recorrido navideño para disfrutar en familia

La inauguración de "Navidad Encantada" será el 29 de noviembre e incluirá un show musical. El evento permanecerá abierto al público hasta el 21 de diciembre, con un costo de entrada de Q5.00.

El recorrido estará dividido en 12 sectores distribuidos en tres categorías:

Caminata

Interactiva

Market

(Fotografía cortesía: Bam)

Además, habrá un stand de Santa donde las familias podrán tomarse fotografías y los niños podrán entregar sus cartas. Entre las actividades programadas se incluyen:

Observación astronómica

Fogatas familiares para preparar galletas

Concurso de suéter navideño

Noche de mascotas con vestimenta navideña

Noche de trajes navideños

Con esta participación, Bam busca generar espacios de convivencia y, al mismo tiempo, aportar al desarrollo de jóvenes que buscan fortalecer sus habilidades técnicas como parte de su formación.