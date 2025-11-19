Banco de Guatemala abre exposición “SER” en Sala Carlos Mérida

El Banco de Guatemala abrió al público la exposición "SER: Discurso Antropomórfico", una propuesta que reúne el trabajo de los escultores guatemaltecos Eduardo Canjura, Sergio Chávez, Sebastián del Bosque y Mendel Samayoa, integrantes de la alianza Quinta Densidad.
La muestra estará disponible del 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:00 horas, con entrada libre, en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida".
Un espacio para explorar la figura humana
"SER: Discurso Antropomórfico" propone una mirada hacia la esencia humana a través de la escultura como medio de pensamiento y expresión.
Los artistas participantes presentan obras que invitan al público a reflexionar a partir de la forma, el cuerpo y la relación entre materia y simbolismo.
Los artistas de Quinta Densidad
- Eduardo Canjura
Concibe la escultura como un medio para revelar lo invisible del ser humano. Su propuesta busca generar una conexión entre la pieza y el espectador. Trabaja con materiales como arcilla, resina poliéster y resina cristal.
- Sergio Chávez
Enfoca su investigación en el cuerpo humano y sus proporciones. Su trayectoria inició con el estudio escultórico de los pies, etapa que lo llevó a explorar representaciones integrales del cuerpo.
- Sebastián del Bosque
Escultor, compositor y músico guatemalteco. Su obra plantea preguntas sobre la mente, el equilibrio y la energía humana, utilizando la escultura para explorar dimensiones visibles e invisibles de la existencia.
- Mendel Samayoa
Combina su experiencia en el cine con el estudio de la figura humana. Concibe cada pieza como un relato abierto que el público completa desde su propia interpretación.
Un compromiso con el arte nacional
Con esta exposición, el Banco de Guatemala fortalece su labor de difundir propuestas artísticas que contribuyen al desarrollo cultural del país y promueven el encuentro entre creadores y visitantes.
La muestra ya está abierta al público en la Sala "Carlos Mérida".