Banco de Guatemala abre exposición “SER” en Sala Carlos Mérida

El Banco de Guatemala abrió al público la exposición "SER: Discurso Antropomórfico", una propuesta que reúne el trabajo de los escultores guatemaltecos Eduardo Canjura, Sergio Chávez, Sebastián del Bosque y Mendel Samayoa, integrantes de la alianza Quinta Densidad.

La muestra estará disponible del 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:00 horas, con entrada libre, en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida".

“ Iniciativas como esta exposición reflejan el compromiso institucional con el fomento del talento guatemalteco y con la creación de espacios que acercan a la población al patrimonio artístico del país. ” Álvaro González Ricci , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Un espacio para explorar la figura humana

"SER: Discurso Antropomórfico" propone una mirada hacia la esencia humana a través de la escultura como medio de pensamiento y expresión.

Los artistas participantes presentan obras que invitan al público a reflexionar a partir de la forma, el cuerpo y la relación entre materia y simbolismo.

Los artistas de Quinta Densidad

Eduardo Canjura

Concibe la escultura como un medio para revelar lo invisible del ser humano. Su propuesta busca generar una conexión entre la pieza y el espectador. Trabaja con materiales como arcilla, resina poliéster y resina cristal.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Sergio Chávez

Enfoca su investigación en el cuerpo humano y sus proporciones. Su trayectoria inició con el estudio escultórico de los pies, etapa que lo llevó a explorar representaciones integrales del cuerpo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Sebastián del Bosque

Escultor, compositor y músico guatemalteco. Su obra plantea preguntas sobre la mente, el equilibrio y la energía humana, utilizando la escultura para explorar dimensiones visibles e invisibles de la existencia.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Mendel Samayoa

Combina su experiencia en el cine con el estudio de la figura humana. Concibe cada pieza como un relato abierto que el público completa desde su propia interpretación.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Un compromiso con el arte nacional

Con esta exposición, el Banco de Guatemala fortalece su labor de difundir propuestas artísticas que contribuyen al desarrollo cultural del país y promueven el encuentro entre creadores y visitantes.

La muestra ya está abierta al público en la Sala "Carlos Mérida".