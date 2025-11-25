Banco de Guatemala presenta la plataforma Indicadores GT con Inteligencia Artificial

-

El Banco de Guatemala presentó oficialmente la innovación de la plataforma Indicadores GT, ahora fortalecida con Inteligencia artificial.

(Fotografía: Soy502)

La plataforma integra más de 12 millones de registros económicos y financieros, actualizados en tiempo real y provenientes de bases de datos Institucionales y de entidades con las que el Banco de Guatemala comparte información. La herramienta permite consultar, comparar, visualizar y descargar información oficial de manera Inmediata.

“ La transformación digital que hoy presentamos reafirma nuestro compromiso con la transparencia, la innovación y la disponibilidad de Información económica oficial en tiempo real. ” Alvaro González Ricei , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

La actualización presentada incorpora un nuevo nivel de interacción con el usuario: AVI, el asistente virtual de Indicadores GT, diseñado para facilitar el acceso a datos macroeconómicos del país y la región. AVI permite:

Responder en lenguaje natural a preguntas sobre indicadores publicados.

Describir y explicar variables económicas.

Generar gráficas y tablas basadas en los datos disponibles.

Facilitar la descarga de archivos.

Aplicar lógica analítica básica, como comparaciones, agrupaciones y filtros por fecha.

Operar las 24 horas del día, en español e inglés, desde cualquier dispositivo.

El evento también incluyó las exposiciones de Julio Zelaya: "Avances en transparencia y aplicaciones gubernamentales de la inteligencia artificial" y de Federico Nelson Dorín: *El valor de las estadísticas en la toma de decisiones públicas y la transparencia".

(Fotografía: Soy502)

Posteriormente, se desarrolló el panel "Estadísticas y transformación digital", con la participación de Nicholas Virzi, Federico Nelson Dorín y Hugo Maul Rivas, moderado por el presidente del Banco de Guatemala.