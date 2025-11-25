Banco de Guatemala presenta la plataforma Indicadores GT con Inteligencia Artificial

El Banco de Guatemala presentó oficialmente la innovación de la plataforma Indicadores GT, ahora fortalecida con Inteligencia artificial.
La plataforma integra más de 12 millones de registros económicos y financieros, actualizados en tiempo real y provenientes de bases de datos Institucionales y de entidades con las que el Banco de Guatemala comparte información. La herramienta permite consultar, comparar, visualizar y descargar información oficial de manera Inmediata.
La actualización presentada incorpora un nuevo nivel de interacción con el usuario: AVI, el asistente virtual de Indicadores GT, diseñado para facilitar el acceso a datos macroeconómicos del país y la región. AVI permite:
- Responder en lenguaje natural a preguntas sobre indicadores publicados.
- Describir y explicar variables económicas.
- Generar gráficas y tablas basadas en los datos disponibles.
- Facilitar la descarga de archivos.
- Aplicar lógica analítica básica, como comparaciones, agrupaciones y filtros por fecha.
- Operar las 24 horas del día, en español e inglés, desde cualquier dispositivo.
El evento también incluyó las exposiciones de Julio Zelaya: "Avances en transparencia y aplicaciones gubernamentales de la inteligencia artificial" y de Federico Nelson Dorín: *El valor de las estadísticas en la toma de decisiones públicas y la transparencia".
Posteriormente, se desarrolló el panel "Estadísticas y transformación digital", con la participación de Nicholas Virzi, Federico Nelson Dorín y Hugo Maul Rivas, moderado por el presidente del Banco de Guatemala.