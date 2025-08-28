Banco de Guatemala reduce la tasa de interés líder y mejora expectativa económica

-

La tasa de interés líder en Guatemala redujo 25 puntos porcentuales, tras una revisión realizada por la Junta Monetaria.

Durante la noche de este miércoles 27 de agosto, el Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) resolvieron reducir la tasa de interés líder de 4.50% a 4.25%. Esto, según explicaron las autoridades, se realizó debido a que estiman mejoras en la economía nacional y mundial.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, indicó que en entorno externo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su revisión de julio, se vio una proyección de crecimiento económico internacional mejor de lo previsto.

"En cuanto al precio internacional del petróleo, este continuó mostrando niveles inferiores a los del año previo, lo que genera un efecto favorable sobre la inflación en Guatemala", explicó González Ricci.

Economía cerrará en 4%

A lo interno, el presidente del Banco Central, informó que la JM resaltó una actividad económica con mayor dinamismo al previsto, lo cual, explican, se confirma con la proyección del desempeño de la mayoría de los indicadores de corto plazo.

"La proyección de crecimiento económico para 2025 fue revisada al alza de 3.8% a 4% en el valor central, en tanto que para 2026 mantiene la misma previsión de crecimiento económico (3.9%). No obstante, persisten riesgos a la baja asociados, principalmente, al entorno externo", señaló el presidente del Banguat.