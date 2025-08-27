¿Quiénes son los inversionistas ángel y cómo se encuentran en Guatemala?

-

Los inversionistas ángel se interesan principalmente en negocios de base tecnológica, como el sector fintech, Software as a Service (SaaS) y AI, entre otros.

En el vibrante mundo de las startups (empresas emergentes, generalmente enfocadas en la tecnología), los inversionistas ángel son figuras fundamentales para el desarrollo de las nuevas ideas de negocio. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, se trata de personas individuales que invierten su propio capital, tiempo y experiencia en emprendimientos que se encuentran en sus etapas más tempranas.

Para José Ordóñez, CEO de Kingo e inversionista, el concepto de inversionista ángel está enfocado en startups de tecnología, no en negocios tradicionales, y su papel es vital para transformar una simple idea en un negocio con potencial de crecimiento.

Según Ordóñez, en Guatemala el ecosistema de startups está en plena efervescencia. El país se está posicionando como un líder en Centroamérica en la resolución de problemas locales a través de la tecnología, tales como acceso a servicios financieros, salud y educación.

A pesar de este dinamismo, la red de inversionistas ángel en Guatemala no está organizada de manera formal como en otros países. La principal iniciativa que agrupa a estos inversores es Barrilete Ventures, un fondo que centraliza el capital de varios ángeles para facilitar la inversión. Esto beneficia a los emprendedores, que no tienen que acercarse a múltiples inversores individualmente.

(Foto: Shutterstock)

José Kont, socio de Impacta VC y director ejecutivo de Cuantico, subraya que los inversionistas ángel no solo aportan dinero, sino también conocimiento y una red de contactos que son vitales para las startups. Kont identifica a la Central America Angel Fund Initiative (CAFI) como la red más importante en la región, compuesta por ejecutivos y empresarios de alto nivel.

La clave del éxito: consejos para emprendedores

Para un emprendedor, acercarse a un inversionista ángel requiere más que una buena idea. Es un proceso estratégico que necesita preparación y enfoque. Ordóñez aconseja a los emprendedores que el primer paso debe ser buscar el apoyo de una aceleradora. "Hay que ir con algo más pulido y esa es la función de las aceleradoras", afirma.

Estas organizaciones, como Multiverse o Alterna, ayudan a los emprendedores a pulir sus conceptos y transformarlos en planes de negocios sólidos que son atractivos para los inversores.

José Kont complementa esta visión, advirtiendo sobre el error más común entre los emprendedores guatemaltecos: la falta de innovación. Según Kont, para captar la atención de los ángeles, los emprendimientos deben tener un "componente de innovación genuina" que resuelva problemas importantes del mercado.

Para él, es crucial que los emprendedores se obsesionen "con la solución de un problema importante". Además, es vital que los emprendedores investiguen el expertise y las preferencias sectoriales de cada inversionista, enfocándose en áreas de inversión populares como Fintech, SaaS e Inteligencia Artificial.

Hugo Díaz, inversionista tecnológico, aconseja a emprendedores en torno a tres aspectos: Primero, haber validado la necesidad del cliente, es decir, hacer una prueba de mercado por mínima que sea; segundo, que el emprendimiento tenga estructura que permita que haya inversión; y tercero, el compromiso y la decisión del emprendedor de sacar adelante lo que se propone.

Qué buscan los inversores

Según Central America Angel Fund Initiative (CAFI), una red de inversores ángeles que apoya a los emprendedores que utilizan la tecnología para resolver los mayores desafíos de Latinoamérica, el éxito de los emprendedores está en la ejecución.

De ahí que ofrece una red de medios digitales y plataformas desde las cuales apoyan la visibilidad a las startups y founders para incrementar su posicionamiento y generar más tracción. "Buscamos sumar valor a las startups que apoyamos en las áreas de Growth, UX, SEO Product Market Fit, entre otros", describe en su página web.

En el caso particular de CAFI, se enfoca en apoyar a empresas emergentes o fundadores de empresas que cumplan con estas características:

Ser startups con equipo multidisciplinario y diverso con al menos una mujer como cofundador o fundador.

Fundador que demuestren la capacidad de construir un producto o servicio, ya sea a través de un prototipo funcional o Producto Mínimo Viable (MVP).

Ser startups que resuelvan algún desafío relacionado con las carencias estructurales de Latinoamérica.

Cuánto invierten los "ángeles"

De acuerdo con el estudio Las redes de inversionistas ángeles en América Latina y el Caribe, del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que Estados Unidos es la principal fuente de financiación para las empresas tecnológicas en fases tempranas.

La inversión en cada una de las empresas varía entre US$10 mil y US$500 mil, situándose la inversión media en el entorno de US$200 mil. En Europa la magnitud de la inversión "ángel" es similar a la de los fondos de capital emprendedor.

Por su parte, CAFI ofrece a emprendedores de empresas emergentes, ya sea que solamente un inversor esté interesado en la startup o se unan varios, los tickets van desde un mínimo de US$5 mil a un máximo de US$150 mil.

Empréndete Guate 2025, un impulso al ecosistema emprendedor

En un esfuerzo por fortalecer el ecosistema de emprendimiento en Guatemala, Siete Zero Studio anunció recientemente el evento Empréndete Guate en su edición 2025, enfocado en impulsar el ecosistema emprendedor en Guatemala, conectando a empresarios con nuevas generaciones de talento.

Según Daniel Panedas, director de Siete Zero, este año Empréndete Guate destaca por la creación de la plataforma G100. Se trata de la convocatoria de 100 empresarios guatemaltecos que, con un compromiso tanto de tiempo como de capital, han creado un fondo de US$100 mil.

El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar capital no reembolsable y apoyo técnico a emprendimientos y pequeñas y medianas empresas formalizadas que muestren un alto potencial de crecimiento. A diferencia de eventos anteriores, este año la convocatoria se centra en empresas que ya están operando legalmente, buscando ayudarlas a dar el siguiente paso en su desarrollo.

"El proyecto no es filantrópico; busca invertir en empresas que demuestren capacidad para crecer y destacarse", subrayó Panedas.

El proceso de selección es riguroso. Los interesados deben completar un formulario en el sitio web de "emprendete.gt". A partir de las inscripciones, se seleccionarán entre 120 y 150 empresas para que realicen una presentación de su proyecto. De estas, aproximadamente 50 pasarán a una siguiente fase, en la que recibirán capacitación técnica y mentorías personalizadas de los miembros del G100.

Esta etapa, según Panedas, es invaluable, ya que permite que grandes empresarios guíen a pequeños emprendedores. El fondo total de US$100 mil será distribuido entre 10 a 15 empresas, con montos variables según el plan de inversión de cada una. La fecha límite para la inscripción es el 31 de agosto.

Panedas destaca un notorio aumento en la calidad de los proyectos presentados, muchos de los cuales provienen de los sectores de manufactura, servicios y comercio. Además del apoyo financiero, el director de Siete Zero enfatiza los beneficios no económicos para los participantes, como el acceso a una red de contactos invaluable, visibilidad y la posibilidad de integrarse en la cadena de valor de las empresas del G100. Este networking y las mentorías son beneficios significativos incluso para aquellos que no reciban capital.

Alternativa de financiamiento

En Guatemala, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), también tienen la opción de acceder a créditos para financiarse, a través del Ministerio de Economía (Mineco).

El Mineco, aclara que no otorga créditos de forma directa. El Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME califica y otorga préstamos a entidades de servicios financieros que desean ser parte del Programa de Créditos de Banca de Segundo Piso. Estas entidades pueden ser cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, fundaciones, cámaras gremiales, entre otros.

Estas entidades de servicios financieros otorgan los subpréstamos para actividades económicas como comercio, servicios, turismo, industria, agroindustria o artesanías.

El Fondo de Préstamos es para propietarios de mipymes de todo el país que cuentan con 18 años en adelante. Para obtener un crédito, los microempresarios deben cumplir con los requisitos de cada entidad financiera.

Los préstamos pueden ser utilizados para capital de trabajo, adquisición de maquinaria o equipo; infraestructura productiva, vehículos para actividad productiva; inversión en internacionalización de la empresa o adquisición de seguros.

¿Cuánto pueden otorgar de crédito las entidades financieras?