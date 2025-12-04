Banco Industrial anuncia ganadores de Fanáticos Bi 2025

Banco Industrial y Mastercard realizaron la premiación de Fanáticos Bi Pasiones 2025, una promoción diseñada para reconocer la fidelidad de sus tarjetahabientes y acercarlos a experiencias internacionales creadas especialmente para ellos.
Así funcionó la dinámica
Para participar, los usuarios de tarjetas de crédito y débito Bi Mastercard debían registrarse en fanaticosbi.com, elegir su destino y acumular sellos en su Pasaporte Fanáticos.
Cada consumo de Q250 equivalía a un sello, lo que aumentaba las oportunidades de ganar.
Los participantes también podían acceder a certificados digitales y trivias con beneficios adicionales.
La promoción estuvo activa del 1 de agosto al 31 de octubre de 2025, y el sorteo se realizó el 20 de noviembre.
Los destinos anunciados
Durante el evento de premiación, se presentaron a los ganadores que viajarán con un acompañante a destinos internacionales. Cada paquete incluye cinco días y cuatro noches con actividades diseñadas para explorar la cultura, gastronomía y atractivos locales.
Los destinos son:
- Barcelona, España: Tour privado por la Sagrada Familia, recorrido por el Barrio Gótico y La Pedrera, clase de paella, visita al Mercado de La Boquería, cena degustación y tour gastronómico.
- Santorini, Grecia: Crucero privado al atardecer, clase de cocina griega, visitas guiadas, traslados y seguro de viaje.
- París, Francia: Visita privada al Museo Louvre, cena en restaurante ubicado en la Torre Eiffel, tour guiado por la ciudad y cena-show en cabaret.
Un beneficio para los tarjetahabientes
Banco Industrial y Mastercard destacan que esta iniciativa reconoce la preferencia de sus usuarios e impulsa el uso responsable de los productos financieros, generando hábitos de consumo que pueden traducirse en recompensas de alto valor.