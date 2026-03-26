Banco Industrial premia consumos con viaje a Tokio

Banco Industrial llevó a cabo el evento de premiación de la campaña "Desbloquea Tokio - Gaming Fanáticos Bi 2025", una iniciativa que integró el uso de medios de pago con experiencias vinculadas al mundo del gaming.
La dinámica permitió a los tarjetahabientes registrarse en la plataforma fanaticosbi.com y participar al realizar consumos con Tarjetas de Crédito o Débito Bi Mastercard. Por cada transacción de Q300 o su equivalente en dólares, los usuarios acumulaban oportunidades para el sorteo.
La campaña estuvo vigente durante diciembre de 2025 y enero de 2026. El sorteo se efectuó el 8 de febrero de 2026, bajo lineamientos establecidos para los participantes.
Como parte de la iniciativa, se incluyeron premios como consolas Nintendo Switch y PlayStation 5, así como un viaje a Tokio.
El ganador del viaje a Tokio es Elder Escobar Enríquez, viaje todo pagado para él y un acompañante.
Además, se reconocerá a quienes obtuvieron consolas:
Nintendo Switch:
- Luis Santizo
- Ian Muñoz
- Carlos Chávez
- Miriam Espinoza
- Carlos Díaz
PlayStation 5:
- Jorge Quiroa
- Álvaro Ávila
- José Reyes
La campaña forma parte de las acciones de Banco Industrial enfocadas en generar experiencias vinculadas al uso de sus productos, integrando tecnología, entretenimiento y beneficios para sus clientes.