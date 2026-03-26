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Banco Industrial premia consumos con viaje a Tokio

  • Por Redacción comercial
26 de marzo de 2026, 15:16
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Banco Industrial llevó a cabo el evento de premiación de la campaña "Desbloquea Tokio - Gaming Fanáticos Bi 2025", una iniciativa que integró el uso de medios de pago con experiencias vinculadas al mundo del gaming.

La dinámica permitió a los tarjetahabientes registrarse en la plataforma fanaticosbi.com y participar al realizar consumos con Tarjetas de Crédito o Débito Bi Mastercard. Por cada transacción de Q300 o su equivalente en dólares, los usuarios acumulaban oportunidades para el sorteo.

Esta campaña refleja cómo, a través de la innovación y la colaboración, es posible generar valor para las personas en su día a día.
Andrés Orozco
, representante de Mastercard.

La campaña estuvo vigente durante diciembre de 2025 y enero de 2026. El sorteo se efectuó el 8 de febrero de 2026, bajo lineamientos establecidos para los participantes.

Como parte de la iniciativa, se incluyeron premios como consolas Nintendo Switch y PlayStation 5, así como un viaje a Tokio.

El ganador del viaje a Tokio es Elder Escobar Enríquez, viaje todo pagado para él y un acompañante. 

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Además, se reconocerá a quienes obtuvieron consolas:

Nintendo Switch:

  • Luis Santizo
  • Ian Muñoz
  • Carlos Chávez
  • Miriam Espinoza
  • Carlos Díaz

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

PlayStation 5:

  • Jorge Quiroa
  • Álvaro Ávila
  • José Reyes

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La campaña forma parte de las acciones de Banco Industrial enfocadas en generar experiencias vinculadas al uso de sus productos, integrando tecnología, entretenimiento y beneficios para sus clientes.

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